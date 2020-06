Calciomercato Reggina, Taibi ci prova per Barillà e Missiroli: ci sono ostacoli, ma anche un’apertura

20 Giugno 2020 20:28

Calciomercato Reggina, il club amaranto continua a muoversi per la prossima stagione. Le ultime notizie su Barillà e Missiroli, due grandi ex amaranto

CALCIOMERCATO REGGINA – Reggina grandi firme. E’ l’idea del presidente Luca Gallo che ha intenzione di portare a Reggio Calabria calciatori, non solo in grado di fare la differenza nel campionato di Serie B, ma anche di portare grande entusiasmo. L’esempio è quello di Jeremy Menez, il francese sarà il primo colpo firmato dal direttore sportivo Taibi, l’arrivo dell’ex Milan è previsto per la prossima settimana. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni e rappresenta solo l’inizio di una campagna acquisti che si preannuncia scoppiettante.

La dirigenza non si ferma e continua i colloqui per regalare altri giocatori al mister Toscano. I nomi che stuzzicano di più la fantasia sono quelli di Simone Missiroli e Nino Barillà, due grandi ex. Secondo indiscrezioni registrate dalla nostra redazione il direttore Taibi ha già contattato i calciatori per valutare la disponibilità ad un eventuale ritorno. La situazione è la seguente: Missiroli è concentrato sulla stagione con la Spal ed il suo obiettivo principale è quello di lottare per la salvezza. In più vorrebbe continuare a giocare in Serie A e la strada per la Reggina sembra in salita. Ma, nel mercato, mai dire mai. Diverso il discorso per Barillà, sono andati in scena contatti, ma per il momento non è stato raggiunto l’accordo. L’apertura verso la Reggina c’è, ma serviranno nuovi colloqui per provare a raggiungere l’intesa. Le trattative confermano le ambizioni della Reggina, quella di lottare per il vertice.