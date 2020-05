Federico Tomasello in finale di Mister Italia 2020: il fotomodello catanese rappresenterà la Sicilia [FOTO E INTERVISTA]

5 Maggio 2020 11:19

Arriva da Catania, ha tanta voglia di mettersi in gioco e di farsi spazio nel mondo dello spettacolo: il fotomodello Federico Tomasello in finale di Mister Italia 2020

L’ennesimo importante traguardo per un giovane ragazzo di cui presto si inizierà a parlare in grande. Il catanese Federico Tomasello è in finale nel concorso nazionale ‘Mister Italia’ edizione 2020. Il classe ’94 si prepara a partecipare alla gara più importante del settore a livello italiano. “Dopo una prima selezione svolta sul web a causa dell’emergenza Coronavirus, il mio profilo è stato valutato in base e materiale foto e video, poi scelto tra i circa 30 finalisti del concorso che si svolgerà a Pescara dall’1 al 5 settembre 2020”, ha raccontato il fotomodello siciliano ai microfoni di StrettoWeb. E’ una grande soddisfazione per Federico riuscire a raggiungere un tale obiettivo e partecipare all’atto finale del concorso di Claudio Marastoni: la competizione garantisce più sbocchi nel mondo della moda a livello internazionale e quindi di ampia risonanza.

Federico Tomasello è un ragazzo gagliardo, ma anche molto umile. Il mondo della bellezza fa parte della sua vita quotidiana, è ormai un famoso influencer con oltre 12mila followers che lo seguono su Instagram, ma non per questo ha deciso di abbandonare passioni quali la lettura e lo studio: dopo aver studiato per tre anni Interior Design a Milano, ha scelto di tornare nella sua Catania e lavorare nell’amministrazione all’interno dell’azienda edile di famiglia. “Sono sempre al lavoro ma ovviamente non trascuro mai il mio aspetto estetico – spiega il 26enne ai nostri microfoni – Do molta importanza quotidianamente alla beauty routine del mio viso, ma anche alla cura del fisico facendo palestra quattro volte a settimana sotto la guida di un personal trainer”.

Oltre ad impegnarsi molto con l’attività edile, Federico è un modello a livello nazionale e grazie alla sua voglia di mettersi in gioco, anche in un periodo difficile come quello che l’Italia sta vivendo, è riuscito a finire in prima pagina sul settimanale Novella 2000. E non finisce qui perché il giovane siciliano ha tanti progetti prestigiosi per il proprio futuro: a breve sarà protagonista anche negli schermi televisivi per un famoso programma. Insomma, i suoi concittadini saranno fieri di un ragazzo che porta la sua terra nel cuore, guidato dai nobili valori del popolo siciliano si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo.