Coronavirus, a Milano i ristoratori protestano contro il Governo: multati dalla Polizia

6 Maggio 2020 21:33

Coronavirus, “non c’è futuro per le nostre attività, se apriamo falliamo”: a Milano è andata in scena una protesta dei ristoratori contro le scelte del Governo

In piazza per protestare contro il Governo per la crisi economica che li ha colpiti dopo due mesi di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus. Centinaia di sedie vuote disposte in fila davanti all’Arco della Pace di Milano: è così che un gruppo di imprenditori e proprietari di bar e ristoranti ha fatto sentire il proprio dissenso. “Non c’è futuro per le nostre attività, se apriamo falliamo”, è il messaggio che sostengono. Senza aiuti da parte dello Stato, le spese in questi mesi supereranno le entrate e andare avanti sarà impossibile.

Dopo la manifestazione di questa mattina però le persone presenti sono state multate dalla polizia per aver violato il divieto di assembramento. In totale sono state quindici le sanzioni applicate da 400 euro. “Non ho parole – scrive Matteo Salvini sui social – Imprenditori e commercianti in piazza a Milano, con mascherine, distanza ed educazione. Risposta dello Stato? 400 euro di multa… Gli italiani chiedono aiuti e supporto, non multe e burocrazia”. Il leader della Lega ha calcato l’onda delle polemiche puntando il dito contro “lo Stato e il Comune di Milano”.

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Beppe Sala: “Matteo Salvini, campione di fake news, mente sapendo di mentire. Il Comune e la polizia locale non c’entrano. Ma, al netto di questi strumentalizzazioni, sono ben conscio del problema di questi commercianti e, senza slogan o proclami, ho chiamato il prefetto e chiesto di ricevere il prima possibile una loro delegazione”.