Caldo record al Sud: raggiunti i +40°C in Sicilia e i +38°C in Calabria [DATI]

Caldo record, giornata storica al Sud: raggiunti i +40°C in Sicilia e i +38°C in Calabria, ma è solo l’inizio. Non era mai successo nella storia

Caldo senza precedenti in queste ore su gran parte d’Italia, e in modo particolare al Sud dove in Sicilia abbiamo temperature che stravolgono tutti i precedenti record mensili non solo locali, ma anche nazionali. Oggi, infatti, è la giornata più calda della storia di Maggio, ma nelle precedenti occasioni i record risalivano sempre ai giorni finali del mese, nella terza decade, cioè più vicino all’estate. Stavolta, invece, siamo a metà Maggio e fa caldo che sarebbe eccezionale anche in estate.

Fino al momento, le temperature massime raggiunte sono le seguenti:

Sicilia : +40°C a Capaci, +38°C a Carini, +37°C a Palermo, Cefalù, Patti, Piraino e Falcone, +36°C a Monreale e Brolo.

: a Capaci, a Carini, a Palermo, Cefalù, Patti, Piraino e Falcone, a Monreale e Brolo. Calabria : +38°C a Oppido Mamertina, +36°C a Belvedere Marittimo, +35°C a Tropea e Paola, +34°C a Cetraro e Santa Cristina d’Aspromonte, +33°C a Cosenza, +31°C a Rosarno e Mileto, +30°C a Vibo Valentia e Bonifati.

: a Oppido Mamertina, a Belvedere Marittimo, a Tropea e Paola, a Cetraro e Santa Cristina d’Aspromonte, a Cosenza, a Rosarno e Mileto, a Vibo Valentia e Bonifati. Campania : +34°C a Controne, +33°C a Paestum, Pagano, Nocera Inferiore, Eboli e Ascea Marina, +32°C a Torre del Greco, Boscotrecase, Boscoreale, Altavilla Silentina, Battipaglia, Torre Orsaia, Positano e Roccagloriosa, +31°C a Portici, Ercolano, Cava de’Tirreni, Padula, Pontecagnano, Mercato San Severino, Vallo della Lucania e Vico Equense, +30°C a Napoli, Salerno, Caserta, Benevento, Avellino, Mercogliano e Sorrento.

: a Controne, a Paestum, Pagano, Nocera Inferiore, Eboli e Ascea Marina, a Torre del Greco, Boscotrecase, Boscoreale, Altavilla Silentina, Battipaglia, Torre Orsaia, Positano e Roccagloriosa, a Portici, Ercolano, Cava de’Tirreni, Padula, Pontecagnano, Mercato San Severino, Vallo della Lucania e Vico Equense, a Napoli, Salerno, Caserta, Benevento, Avellino, Mercogliano e Sorrento. Centro/Nord: +28°C a Roma e Pescara, +27°C a Guidonia, Tivoli e Avezzano, +25°C a Firenze e Pisa, +24°C a Ferrara e Ancona, +23°C a Trieste, Mantova, Rimini, Pesaro e Mestre, +22°C a Padova, +21°C a Verona, Vicenza e Treviso.

Si tratta di temperature elevatissime per il periodo, che aumenteranno ancora nelle prossime ore, sia oggi pomeriggio che poi in molti casi nella giornata di domani, Venerdì 15 Maggio. Intanto stamattina la stazione meteorologica di Palermo Punta Raisi era a +38°C già alle ore 08:20, mentre Pantelleria in mezzo al Canale di Sicilia alle 07:50 aveva +32°C.

Già ieri lo storico Osservatorio Astronomico di Palermo, in centro città, con una temperatura massima di +39,5°C, ha battuto il precedente record mensile di +38,6°C del 24 maggio 1994 su una delle serie meteorologiche più lunghe e antiche del mondo (oltre due secoli).

Sempre nella stessa giornata di ieri all’aeroporto di Palermo Boccadifalco la stazione meteorologica dell’Aeroclub ha raggiunto +38,7°C, superando il record di caldo maggiolino di +36,8°C della dismessa stazione dell’Aeronautica Militare, che venne registrato il 25 maggio 1945 e poi eguagliato il 27 maggio 2008.

Il record di caldo assoluto mensile italiano di Maggio tra le stazioni meteorologiche ufficiali della rete ENAV/Aeronautica Militare è di +39,4°C ed è stato raggiunto a Pantelleria il 22 maggio 2006: oggi potrebbe cadere.

Come si può notare, tutti i precedenti record risalgono alla terza decade del mese. Per metà Maggio, quello che sta succedendo da ieri al Sud Italia non ha precedenti nella storia della climatologia.

