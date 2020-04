Messina verso la fine del lockdown, De Luca chiede di blindare la Sicilia: “La ripartenza non può essere il festival delle stronzate, banca dati estesa a tutta l’Isola”

17 Aprile 2020 20:36

Il sindaco di Messina: “Dal quattro maggio possiamo riaprire, ma la Sicilia deve essere blindata”

“Come si riparte in Sicilia? Sento discussioni di varia natura, ma manca l’approccio strategico alla questione. Già ci sono pseudo- comitati scientifici che riuniscono per stabilire come si riparte. La ripartenza non può essere il festival delle stronzate. Una delle nostre proposte che faremo nella legge di stabilità è la blindatura della Sicilia. Musumeci, prima di fare le riunioni spiritiche, deve blindare seriamente la Sicilia, prendendo la banca dati “si passa a condizione” ed estendendola a tutta la Sicilia”- lo ha detto stasera in diretta Facebook il sindaco De Luca, in merito alla fine del lockdown in Sicilia. De Luca chiederà di estendere a tutta la Sicilia la banca dati pensata per lo Stretto di Messina. “Questo- ha spiegato il sindaco- ci consentirà di controllare tutto scientificamente. Il problema della ripartenza è subordinata alla volontà di chi sta sopra le nostre teste. Prima di riaprire, blindiamoci. Noi dal 4 maggio se vogliamo possiamo iniziare ad aprire ed è inutile che Vincenzo De Luca dice che vuole chiudere la Campania, non può farlo neanche col lanciafiamme. Lui può annunciare, ma non può blindare. Noi invece siamo isola e ci possiamo blindare nei confronti di tutto il mondo. Al momento invece in Sicilia siamo allo sbando, dallo Stretto di Messina passa chiunque e ancora siamo in attesa dell’onorevole D’Uva e company per il Corridoio ecologico”.

Messina Family Card

Il sindaco e l’assessore Calafiore stasera hanno fatto il punto sulle domande per la Messina Family Card. Finora le richieste sono state 10.696, di cui 2642 sono state annullate. “È un dato importante perché rappresentata il 10,01% dei nuclei familiari, abbiamo raggiunto la soglia che avevamo ipotizzato“- ha commentato il sindaco. Molti titolari di partite iva hanno volontariamente rinunciato alla card dopo aver ottenuto il bonus di 600 euro. Domani alle 20 la procedura per richiedere la card sarà sospesa.

Corteo funebre, De Luca contro la Rai

De Luca stasera ha puntato il dito contro la conduttrice di Storie Italiane: “Questa giornalista continua a insinuare che a Messina si era tenuto un corteo funebre e che non si sa chi l’aveva autorizzato. Pensate che io possa permettere a una giornalista blasonata di sporcare così la città di Messina? È inutile che arrivino proposte di trattativa, questo fango che è stato buttato sulla città è frutto di sciacalli messinesi. Le informazioni distorte sono partite da Messina, da messinesi squallidi. Fate quel che volete di me, fate la caccia all’uomo con me, ma non toccate la città”.