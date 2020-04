Coronavirus, Santelli: “saranno aumentati i tamponi. Ecco la verità sul caso di Chiaravalle e sulle dimissioni di Pallaria” [VIDEO]

1 Aprile 2020 22:05

Coronavirus in Calabria, la comunicazione del presidente di Regione: Jole Santelli annuncia l’aumento dei tamponi, fa il punto sulla situazione Covid-19 e svela la verità sul caso di Chiaravalle

“Amici calabresi, comprendo la vostra preoccupazione. Credetemi, è anche la mia”. Inizia così la video conferenza di Jole Santelli. Il Presidente della Calabria ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus nella Regione e per svelare la verità sulla casa di riposo Domus Aurea a Chiaravalle. La situazione Covid-19 in Calabria “i dati sono buoni, dal bollettino si vede che il contagio è contenuto. E’ un risultato ottenuto perché i calabresi sono riusciti a rimanere ligi alle regole. Vi chiedo un sacrificio, sono settimane delicatissime, non uscite se non avete necessità impellenti. Fatelo per la salute dei vostri amici, dei vostri figli, della Calabria”.

Jole Santelli ha poi commentato le dimissioni dell’ingegnere Domenico Pallaria in qualità di responsabile ad interim della Protezione Civile regionale e soggetto delegato per l’emergenza Covid: “anche io sono indignata da servizi televisivi, che mettono in evidenza quello che noi sappiamo, cioè la difficoltà in cui versa la sanità in Calabria. Veniamo da tanti tagli alla sanità, abbiamo attuato misure d’urgenza. Adesso l’obiettivo è intensificare i tamponi a tutti i cittadini, per comprendere l’evoluzione del virus e scoprire gli asintomatici”.

Infine Jole Santelli ha svelato la verità sul caso di Chiaravalle: “ad una signora anziana è stato riscontrato il Covid-19. Abbiamo così effettuato i controlli, scoprendo che c’erano 59 pazienti e 13 operatori positivi. Da quel momento ci siamo mossi per la salute degli ammalati della casa di cura, che sono stati assistiti da nuovo personale sanitario sin da subito. Ho fatto ciò che era umanamente possibile, nonostante non abbiamo trovato facili aiuti. Per fortuna da stasera i pazienti saranno quasi tutti trasferiti”.

