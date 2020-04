7 Aprile 2020 23:20

Coronavirus, la figlia di Mattia il Paziente 1 è nata oggi a Milano

E’ nata oggi all’ospedale Buzzi di Milano, Giulia, la figlia di Paziente 1, cioe’ Mattia, il dipendente dell’Unilever residente a Codogno e ritenuto il primo caso accertato di Coronavirus in Italia. Anche la moglie Valentina, incinta all’ottavo mese aveva contratto la malattia, ma in modo asintomatico, e ha portato a termine la gravidanza senza problemi. Mattia, che era finito in terapia intensiva, e’ stato dimesso dal San Matteo di Pavia lo scorso 23 marzo.

