Coronavirus a Messina: concerto di beneficenza dell’Esercito in Sicilia [VIDEO]

12 Aprile 2020 11:18

Coronavirus a Messina: concerto di beneficenza dell’Esercito in Sicilia. La Banda musicale della Brigata “Aosta” esegue brani on-line per raccogliere fondi

Sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria dichiarata dall’Autorità di Governo, l’Esercito è stato costantemente impegnato in Sicilia a supportare la Protezione Civile e le Istituzioni regionali. A seguito delle numerose richieste da parte di Istituzioni ed enti locali, i militari dell’Esercito presenti sul territorio siciliano hanno aderito a numerose iniziative benefiche e di solidarietà, contribuendo spontaneamente con raccolta di fondi, di generi alimentari e di ventilatori polmonari per i reparti di terapia intensiva degli ospedali. Per ampliare ed estendere a tutta la cittadinanza dell’isola la raccolta di denaro per soddisfare le esigenze dei più bisognosi, la Banda Musicale della Brigata Aosta, costituita da 27 elementi, ha eseguito in modalità a distanza alcuni brani del proprio repertorio, lanciando con la musica un messaggio di speranza e di solidarietà per il ritorno del Paese alla vita normale. Le disposizioni di distanza sociale stabilite dall’autorità di Governo per il contenimento della pandemia causata dal Covid-19, non hanno impedito in queste settimane ai militari del complesso musicale dell’Esercito di continuare a svolgere il proprio lavoro, eseguendo i singoli pezzi in video conferenza con il proprio direttore Capo Musica. La registrazione dei brani ha permesso di comporre e registrare un breve concerto da dedicare a tutta la popolazione siciliana, con l’intento di sensibilizzare tutti alla campagna “Aiuta chi ti aiuta” lanciata dalla Regione Siciliana, con l’intento di raccogliere fondi per la fase emergenziale in atto.

Le donazioni potranno essere effettuate cliccando qui.