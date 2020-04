Coronavirus, il “modello Calabria” finisce sul New York Times: “Jole Santelli ha evitato il disastro”

23 Aprile 2020 10:00

Coronavirus in Calabria, la Governatrice Santelli finisce sul New York Times: “ha evitato il disastro nella sua Regione”

La Calabria viene vista come un “modello” nella gestione della crisi sanitaria causata dal Coronavirus anche negli Stati Uniti. Difatti, la nostra regione è finita in un articolo del prestigioso quotidiano, New York Times. Ringrazia il giornale statunitense, la governatrice Jole Santelli: “grazie per aver parlato delle misure adottate da noi per contrastare l’emergenza. Nell’articolo si raccontano i problemi posti dal Coronavirus nel Mezzogiorno ma anche il modo in cui si è reagito proponendo come esempio il caso della Calabria e le misure adottate per prevenire una disastrosa diffusione del virus”.