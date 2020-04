Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 464 decessi e 3.033 guariti. Per la prima volta più guariti che contagiati

23 Aprile 2020 18:16

Coronavirus: il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 23 aprile

“Le persone attualmente positive sono 106.848, meno 851 persone rispetto a ieri, di questi 2.267 sono in terapia intensiva che diminuisce di 117 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 22.871 diminuiscono di 934 pazienti, 81.710 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 76% del totale. Registriamo 464 nuovi deceduti. Le persone guarite sono 3.033 in più rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.579.909 tamponi per il coronavirus. Lo si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Si tratta di 66.658 tamponi da ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 63.101. Per la prima volta oggi, inoltre, sul bollettino e’ disponibile il numero esatto di persone sottoposte a test, ovvero 1.052.577.” Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Borrelli, numeri particolarmente confortanti

Per la prima volta i “numeri sono particolarmente confortanti: il numero di dimessi e guariti supera il numero di nuovi casi nel paese“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli facendo il punto sui dati del contagio in conferenza stampa.

Coronavirus, Css: “quarto giorno calo attualmente positivi”

Leggendo i dati “puntualizzo che a far corso dal 5 aprile in tutti i giorni c’e’ stata una riduzione dei pazienti ricoverati e dal 3 aprile costantemente ogni giorno c’e’ stata una riduzione dei pazienti in terapia intensiva”. Lo ha affermato il professor Franco Locatelli, direttore del Consiglio superiore di sanita’, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del coronavirus. Oggi, ha poi aggiunto, “e’ il quarto giorno in cui il numero dei positivi e’ in calo”.

Coronavirus, Locatelli: “R con zero sceso a 0,5-0,7”

L’ ‘R con zero’, l’indice di contagiosita’ del Coronavirus, e’ sceso ad una percentuale compresa tra lo 0,5 e lo 0,7. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanita’ Franco Locatelli in conferenza stampa alla protezione civile. Locatelli ha anche sottolineato che a partire dal 5 aprile, “con la sola eccezione di una giornata, c’e’ stata una riduzione del numero dei pazienti ricoverati. E dal 3 aprile c’e’ stata costantemente ogni giorno una riduzione del numero dei pazienti che erano ricoverati in terapia intensiva“.

Coronavirus, Css: “in fase avanzata sviluppo 5 vaccini nel mondo”

Il professor Franco Locatelli, direttore del Consiglio superiore di sanita’, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del Coronavirus, ha spiegato che sul vaccino “oggi abbiamo evidenza che per 2 potenziali vaccini negli Usa, 1 in Inghilterra, 1 in Germania, ed 1 in Cina vi e’ una fase avanzata di sviluppo. Anche qui pero’ bisogna chiarire che questo non vuol dire imminenza di commercializzazione ma vuol dire massa a punto di approcci vaccinali in grado di sviluppare una risposta immunologica“. Questi studi, ha chiarito, dovranno rispondere “alla domanda che oggi non abbiamo, risposte certe su quanto dura l’immunita’ protettiva nei soggetti sottoposti a una profilassi vaccinale“.