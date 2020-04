Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 602 morti e 1.695 guariti

14 Aprile 2020 18:12

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 14 aprile

“Le persone attualmente positive sono 104.291, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 675 persone, di questi 3.186 sono in terapia intensiva che diminuisce di 74 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.011 diminuiscono di 12 pazienti, 73.094 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 70% del totale. Registriamo 602 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 37.130 di cui 1.695 in più rispetto a ieri”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “raccolte donazioni per 122,5 mln”

Ad oggi sul conto corrente della protezione civile “sono state raccolte donazioni per 122.511.065 euro, circa 26 milioni dei quali gia’ spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori“. Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso dell’incontro quotidiano con i media.

Coronavirus, Borrelli: “il 70% dei positivi in isolamento domiciliare”

“Prosegue il calo sulla pressione delle strutture ospedalieri, ad oggi sono 3.186 i pazienti in terapia intensiva, sono 74 in meno rispetto a ieri, mentre il numero dei ricoverati con sintomi e’ di 28.011 con una diminuzione di 12 rispetto a ieri, la maggior parte dei pazienti e’ in isolamento domiciliare e sono 73094, il 70% dei pazienti positivi“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa presso il Dipartimento per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: “protezione civile accanto ai disabili”

“Colgo l’occasione per ricordare quanto sia importante il tema della disabilità e voglio sottolineare che la Protezione civile è accanto ai disabili anche in questa emergenza“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano.