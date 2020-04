Coronavirus, assembramenti in tutta Italia per festeggiare il 25 aprile: a Roma tanta gente in strada [VIDEO]

25 Aprile 2020 18:00

Coronavirus, anche a Roma grande folla per festeggiare il 25 aprile: bambini a stretto contatto e molte persone anche senza mascherine

Continuano in molte zone d’Italia le manifestazioni per il 25 aprile. Dopo le immagini di questa mattina girate a Bologna, in un altro video appare ancora più clamorosa la situazione a Roma. In una piazza del quartiere Pigneto, sembra proprio che il decreto anti Coronavirus non valga più: bambini che giocano a distanza ravvicinata e grande folla di persona per la Festa della Liberazione, in molti sono addirittura senza mascherina. Fa discutere sempre più la nota del Governo che ha consentito alle associazioni di partigiani di partecipare alle celebrazioni. E’ chiaro che questa scelta non ha prodotto gli effetti sperati, visto che da come si nota dalle immagini ha creato grossi assembramenti di gente che non rispetta le disposizioni di prevenzione al contagio, in barba ai cittadini che dal 9 marzo sono chiusi in casa per la quarantena forzata.

Il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale si è espresso sulla vicenda: “noi siamo a casa mentre i centri sociali festeggiano al Pigneto. Chiedo l’arresto immediato dei promotori e dei partecipanti”, ha dichiarato denunciando la situazione paradossale.