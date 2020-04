Coronavirus, i Consulenti del Lavoro di Messina: “Ammortizzatori sociali entro il 15 aprile? È improbabile”

1 Aprile 2020 13:48

Messina, i Consulenti del Lavoro: “poco probabile che i lavoratori possano percepire gli ammortizzatori sociali entro il prossimo 15 aprile, la Regione Siciliana il 25 marzo ha firmato l’accordo per la cassa integrazione, ma non è ancora stato pubblicato”

I giorni terribili che stiamo vivendo per l’emergenza coronavirus ci colpiscono stravolgendo la nostra vita familiare, le relazioni sociali e professionali, ripercuotendosi in modo devastante anche sul tessuto economico e l’applicazione della recente normativa in materia di ammortizzatori sociali, non è di facile interpretazione né di applicazione.

In tale condizione di difficoltà, condivisa con tutti gli altri italiani, il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina e Unione Provinciale Ancl di Messina assicurano che “le istanze, da inoltrare agli istituti competenti, a sostegno economico delle aziende e ancor più dei lavoratori, verranno presentate nel più breve tempo possibile e sicuramente molto prima dei termini di scadenza previsti dalla legge. Purtroppo, stante l’attuale situazione, pur con una previsione ottimistica, da tecnici riteniamo poco probabile che i lavoratori possano percepire gli ammortizzatori sociali entro il prossimo 15 aprile come più volte annunciato dal premier Conte.

A ciò si aggiunge il ritardo della Regione Siciliana che, pur avendo sottoscritto l’accordo per la Cassa Integrazione in Deroga in data 25 marzo, a tutt’oggi non lo ha ancora pubblicato e pertanto non è possibile presentare le domande”.

