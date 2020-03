Valentina, il medico di Reggio Calabria che combatte il Coronavirus nella trincea della Lombardia [FOTO]

26 Marzo 2020 12:17

L’emblematica immagine di un medico stremato dal lavoro di questi giorni: sono loro i veri eroi, che rischiano la propria vita per salvare quella altrui

Ormai da diverse settimane l’Italia è in emergenza sanitaria, in gran parte degli ospedali i posti letto sono tutti occupati, ma i medici e gli infermieri continuano a restare in prima linea per combattere il Coronavirus. Sono diventati i nostri eroi. Chiaramente stremati dal lavoro incessante, stanno sostenendo anche doppi e tripli turni, mettondo a repentaglio la loro salute per salvare quella dei pazienti malati. Non possiamo che ringraziarli per il grande operato e per gli immensi sforzi che stanno facendo. Nella foto che pubblichiamo, la protagonista è Valentina, donna originaria di Reggio Calabria e oggi medico in un pronto soccorso a Cantù, in Lombardia. E’ anche lei uno degli angeli che ci sta proteggendo, che nonostante le mille difficoltà sta mandando avanti il nostro Paese. Quando il peggio sarà passato, nessuno dovrà dimenticare l’importanza di questi professionisti.

