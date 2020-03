Psicosi Coronavirus a Reggio Calabria: starnutisce mentre è in fila al Matchpoint, scoppia rissa tra anziani [DETTAGLI]

3 Marzo 2020 12:14

Reggio Calabria, ormai è fobia da Coronavirus: uno starnuto diventa motivo di lite tra due signori

Incredibile quanto accaduto ieri presso la Ricevitoria Matchpoint Marcianò del Corso Garibaldi di Reggio Calabria: due anziani di circa 65-70 anni sono venuti alle mani perchè uno dei due, mentre era in fila dietro al coetaneo per giocare una schedina, non è riuscito a trattenere uno starnuto. L’uomo che si trovava davanti si è girato, sconvolto in viso, e ha iniziato a dare schiaffi al signore che aveva starnutito, urlando frasi del tipo “vattene che c… starnutisci non li vedi i telegiornali vuoi farci morire tutti?”. Gli animi si sono surriscaldati e soltanto grazie all’intervento dei gestori del Matchpoint, che hanno dovuto sedare una vera e propria rissa, è tornata la calma all’interno della ricevitoria.

