10 Marzo 2020 22:36

Lutto in casa Cornacchini, si è spenta la madre dell’ex allenatore del Bari: la donna era risultata positiva al Coronavirus

Lutto in casa Cornacchini. L’ex allenatore del Bari, artefice della promozione in Serie C ma esonerato quest’anno dopo le prime partite, ha perso la madre, Giannina Sanchioni, che si è spenta all’età di 82 anni. La donna era molto conosciuta a Fano, località in cui gestiva una negozio di pelletteria. Così come riporta “Il Corriere dell’Umbria”, la madre del tecnico era risultata positiva al Coronavirus lo scorso 26 febbraio, dopo la visita di un nipote a Milano.

Valuta questo articolo