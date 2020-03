Coronavirus: ecco orari, mail e numeri utili per contattare l’Inps di Messina

31 Marzo 2020 18:57

L’Inps di Messina mette a disposizione una mail per accedere prenotarsi agli sportelli telefonici

Per far fronte al gran numero di richieste e agevolare l’utenza nell’accesso agli sportelli informativi telefonici – attivati per tutta la durata dell’emergenza coronavirus in sostituzione dei servizi al front end fisico – in aggiunta al numero telefonico 090 572 4800 (lun.-ven. 8:30-12:30), l’INPS di Messina mette a disponibile la casella di posta elettronica dedicata Prenotazioni.Messina@inps.it.

Gli utenti che desiderano chiedere consulenza telefonica possono dunque inviare al suddetto indirizzo un’e-mail contenente i seguenti dati:

codice fiscale,

residenza,

numero di telefono cellulare,

primo e ultimo carattere del PIN INPS (senza la verifica dell’identità personale possono essere fornite esclusivamente informazioni di carattere generale);

descrizione sintetica della richiesta di informazioni.

Il servizio invierà un sms con indicazione degli estremi della prenotazione allo sportello telefonico.

Per informazioni e per dare supporto nell’utilizzo dei servizi online, è inoltre disponibile il Contact Center INPS, raggiungibile da rete fissa (803 164) e da telefonia mobile (06 164 164) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00. Inoltre, chiamando il numero 800 434320 (da rete fissa e mobile) è possibile ricevere a casa la Certificazione Unica 2020.

