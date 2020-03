Emergenza coronavirus, a Milazzo scatta la pulizia straordinaria di strade e arredo urbano

10 Marzo 2020 20:26

Giovedì a Milazzo gli interventi di sanificazione del territorio. I prodotti, che non provocano danni alla salute delle persone e degli animali, saranno sparsi e/o nebulizzati

Si comunica che giovedì 12 marzo il Comune di Milazzo darà il via ad una massiccia attività di sanificazione di strade, marciapiedi e arredo urbano facendo uso di ipoclorito di sodio (cloro) e ozono in concentrazioni utili ad uccidere virus COVID19.

“Per quanto a noi noto siamo il primo comune che in Sicilia ha avviato un’iniziativa di sanificazione su vasta scala – ha dichiarato il Sindaco –. Dopo avere consultato gli esperti siamo giunti alla conclusione che una sanificazione come quella che abbiamo programmato sarà molto utile, unitamente al rispetto rigoroso delle misure imposte dal Governo, per ridurre il rischio di contagio. Per raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile, sono stati disposti turni serrati distribuiti nell’intero arco della giornata. Naturalmente la misura riguarderà tutto il territorio comunale”.

