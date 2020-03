Coronavirus, Santelli: “il Governo sta aiutando solo il Nord, è da un mese che chiediamo aiuto ma siamo inascoltati”

30 Marzo 2020 15:51

Coronavirus, la presidente della Regione Calabria tuona contro il Governo

“Abbiamo circa 100 posti predisposti per essere adibiti a terapia intensiva, ma mancano gli strumenti, come i ventilatori: me li deve dare il governo, e non mi arrivano“. A dirlo il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nel corso di un collegamento con la trasmissione “Storie Italiane” su Raiuno. “In questo momento – ha sostenuto Santelli – il governo, la Protezione civile, il commissario Arcuri stanno distribuendo dispositivi e attrezzature in relazione al numero dei contagiati, e questo vuole dire che per il 90% va alle regioni del Nord che sono particolarmente provate. Noi abbiamo due Italie: quella con il contagio dilagante e quella che sta cercando di evitare il contagio, con questa suddivisione a quella che sta cercando di evitare il contagio arrivano le briciole. Stiamo avendo da 3-4 giorni le mascherine, ma non abbiamo i dispositivi, non abbiamo le tute, non abbiamo quello che dobbiamo fornire al 118 e agli ospedali, non abbiamo le attrezzature sanitarie”. “O cambia questo sistema di distribuzione oppure – ha proseguito il presidente della Regione Calabria – ci troveremo tra poco purtroppo a fronteggiare situazioni molto difficili“. Santelli ha poi evidenziato: “Al momento abbiamo gia’ circa 100 posti predisposti per essere adibiti a terapia intensiva, ma mancano gli strumenti, come i ventilatori. Me li deve dare il governo, e non mi arrivano, non ce li mandano. Li chiedo da un mese, ora che e’ scoppiato il guaio serio nelle Rsa, sto continuando a premere. Il commissario Arcuri – ha sostenuto il presidente della Giunta calabrese – ha chiesto in Conferenza Stato Regioni di dare attenzione al Sud, ma non c’e’ stata molta solidarieta’. E’ un tema di politica nazionale. A questo punto chiedo che il governo, il ministro della Salute, il ministro Boccia assumano la responsabilita’ di dire che una parte rilevante va anche al Sud per predisporre le strutture“.

