Coronavirus: Ryanair cancella il 25% dei voli italiani, riduzioni anche per Lufthansa

2 Marzo 2020 21:15

Coronavirus, Ryanair e Lufthansa riducono i voli da e per l’Italia

E’ emergenza coronavirus in Italia. Ryanair cancella fino al 25% dei voli italiani a breve raggio dal 17 marzo all’8 aprile. La decisione è stata notificata ai passeggeri. Anche “Lufthansa sta rimodulando il proprio servizio verso il Nord Italia per far fronte ai cambiamenti della domanda. Nel mese di marzo saranno quindi ridotte le frequenze per Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa”, si legge in una nota della compagnia che ha annunciato una riduzione anche su alcune tratte interne.

