11 Marzo 2020 13:11

Emergenza Coronavirus a Reggio Calabria, divieto di accesso al pubblico di tutti gli uffici del Comando dei Vigili del Fuoco: info, dettagli, numeri

Con riferimento alle ultime disposizioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nel rispetto di quanto previsto nei recenti DPCM in relazione all’emergenza COVID19, si comunica che a partire dal giorno 12 marzo 2020 e presumibilmente sino al 3 aprile p.v. è stato disposto precauzionalmente il divieto di accesso al pubblico in tutti gli uffici del Comando. Tale misura è stata presa in relazione alla grave emergenza sanitaria che sta affliggendo il Paese ed in considerazione del fatto che il corpo nazionale dei vigili del fuoco dovendo assicurare i servizi essenziali previsti nelle disposizioni di legge, deve ridurre al minimo il rischio di contagio dei propri operatori. Pertanto, per la trattazione ordinaria delle diverse attività amministrative, tutte le istanze, come peraltro già previsto in materia di dematerializzazione degli atti amministrativi, potranno continuare ad essere inoltrate tramite gli strumenti telematici in uso, scaricando la relativa documentazione dal sito ufficiale del Comando VVF di Reggio Calabria (http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/reggiocalabria/). Si precisa altresì che per situazioni urgenti e/o particolari problematiche l’ufficio

Prevenzione incendi (0965632304) e gli uffici statistica e polizia giudiziaria (0965632308) rimarranno a disposizione degli utenti per qualsivoglia necessità. Consci del disagio arrecato all’utenza, si conferma che l’attività tecnico amministrativa del Comando sarà comunque garantita nel rispetto dei tempi previsti dai singoli procedimenti amministrativi.

Valuta questo articolo