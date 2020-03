Coronavirus: “bene l’utilizzo dei militari per l’emergenza ma chiediamo il tampone esteso a tutte le Forze di Polizia”

23 Marzo 2020 09:56

Coronavirus, Costantini: “bene ha fatto il Governo ad autorizzare l’impiego dei militari in ausilio alle Forze di Polizia per tutte quelle attività di controllo utili a contenere l’epidemia in atto”

“Bene ha fatto il Governo ad autorizzare l’impiego dei militari in ausilio alle Forze di Polizia per tutte quelle attività di controllo utili a contenere l’epidemia in atto”, dichiara il Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Poliziotti Vittorio Costantini, che continuando afferma, “il sostegno dei militari alle Forze di Polizia in questo particolare momento è certamente positivo ma bisogna fare anche altro, non è più il momento di indugiare, ormai si è ben compreso che ognuno di noi può essere un inconsapevole vettore di contagio, ecco perché vi è l’evidente necessità di mettere in condizioni di sicurezza tutti gli operatori delle Forze di Polizia impegnati su strada per il contenimento dell’epidemia, come anche, evidentemente, tutti gli operatori sanitari, e lo si deve fare attraverso una completa dotazione degli specifici DPI e attraverso l’effettuazione del tampone a tappeto proprio nei confronti di chi opera in prima linea per garantire la salute pubblica. In questo particolare momento di emergenza epidemiologica, la strategia della prevenzione è l’arma più importante per cercare di fermare nel più breve tempo possibile il contagio da covid-19; sarà quindi necessario, a questo punto, fare una serio screening tra tutti quegli operatori delle Forze dell’Ordine impegnati sui controlli alla cittadinanza e bisognerà farlo al più presto, sia per salvaguardare la loro salute ma anche per evitare che gli stessi, qualora inconsapevoli portatori del virus in quanto asintomatici, possano contribuire ad allargare ancor di più il contagio tra gli stessi operatori e finanche tra i cittadini sottoposti al loro controllo”. Concludendo il Segretario Costantini dichiara: “questo è il momento di mettere al bando ogni inutile e sconclusionato atteggiamento burocratico per fare spazio alla concretezza d’azione, solo con atteggiamento risolutivo, facendo quindi tutto ciò che serve fare, avremo la possibilità di uscire al più presto da questo girone infernale”.

