3 Marzo 2020 15:16

Coronavirus, contagiato scappa dall’ospedale e prende un taxi per tornare a casa. Tassista in quarantena volontaria

Incredibile quanto successo a Como dove un uomo di 71 anni, positivo al coronavirus, è fuggito dall’ospedale ed è ritornato a casa in taxi nella provincia di Bergamo. L’uomo, ricoverato in isolamento, inaspettatamente, dopo il controllo dei medici, ieri mattina è scappato via. Avvisati le forze dell’ordine e rintracciato poco dopo, l’uomo è stato denunciato. Il tassista, che lo ha accompagnato a casa, è in quarantena volontaria.

