Reggio Calabria: sabato la presentazione del volume di Gino Cugliandro “Sushi marina”

21 Febbraio 2020 09:46

Nell’ambito degli Incontri con l’Autore promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos si terrà sabato 22 febbraio alle ore 17,30 presso lo Spazio Open la presentazione del volume di Gino Cugliandro, edito da Leonida edizioni, “Sushi marina”. A presentare il libro dello scrittore reggino e a dialogare con lo stesso sarà Daniela Scuncia, del Comitato di indirizzo dei Premi Anassilaos. Sushi Marina è un romanzo breve, nato sviluppando un soggetto di Peppino Crea, reggino anche egli e sceneggiatore. È ambientato nella Reggio Calabria di oggi, protagonisti due ragazzi neolaureati (in chimica e in architettura) senza lavoro che vorrebbero riuscire a non emigrare, e finiscono per cacciarsi in una serie di disavventure. Dopo aver escluso una a una, non senza peripezie, le altre possibilità, si decidono a creare il proprio ristorante con l’aiuto non disinteressato di un vecchio compagno di scuola che li mette nelle grinfie di un criminale. Il tutto è un pretesto per raccontare, in una sorta di tragicommedia, la realtà e le problematiche di una città del Mezzogiorno da sempre paradigma e specchio della più ampia realtà nazionale.

