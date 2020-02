Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, incontro formativo: Minori di Camorra e ‘Ndrangheta, strutture famigliari a confronto

26 Febbraio 2020 12:58

Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, previsto un incontro formativo sul tema “Minori di Camorra e ‘Ndrangheta, strutture famigliari a confronto”

Il 28 febbraio 2020 alle ore 9:00 presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si terrà l’incontro formativo sul tema: Minori di Camorra e ‘Ndrangheta, strutture famigliari a confronto – si legge nel comunicato dell’Università – . L’evento, organizzato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia di concerto con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria nell’ambito del Progetto PON Liberi di scegliere, prevede la partecipazione del Prof. Sales Isaia, Docente di storia delle Mafie dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e del Dott. Francesco Forgione già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Introdurranno l’incontro il Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” Prof. Antonino Zumbo e la Dott.ssa Isabela Mastropasqua in rappresentanza del Ministero della Giustizia, modererà il Dott. Raffaele Bracalenti Presidente dell’ IPRS – Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Ente attuatore del Progetto. Attesa l’importanza dei temi trattati e dell’attinenza degli stessi ai piani di studio è auspicata la partecipazione degli studenti iscritti ai corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale della stesso Ateneo. Seguirà un dibattito tra i presenti sui temi formativi e le azioni progettuali in corso di realizzazione sul territorio reggino”.

