Reggina, Bellomo dal cuore d’oro: asta di beneficenza per l’Hospice Via delle Stelle

14 Febbraio 2020 16:21

Reggina, Bellomo campione di beneficenza: insieme all’azienda Semar ha donato un assegno all’Hospice Via delle Stelle

Per essere campioni sul campo, bisogna prima essere grandi uomini nella vita concreta. La Reggina del presidente Luca Gallo si sta impegnando spesso in campagne solidali, questa volta è Nicola Bellomo ad essere protagonista. Insieme all’azienda SEMAR Elettricità, il trequartista amaranto ha portato a termine la donazione all’Hospice Via delle Stelle. Con la maglia messa all’asta, è stato ricavato un assegno da €900, prontamente consegnato alla struttura sanitaria, che tra mille difficoltà economiche, ma grazie al grande cuore dei propri operatori, ospita e offre sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.

