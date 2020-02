Il Parco dei Nebrodi alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano

6 Febbraio 2020 12:08

Il Parco dei Nebrodi alla Bit di Milano, ci sarà anche il presidente Musumeci

Tutto pronto per la partecipazione alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 9 all’11 febbraio a Fieramilanocity. Domenica 9 febbraio alle ore 12:30, nel padiglione 3, saranno presenti il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci; l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina e l’assessore delle Attività Produttive, Mimmo Turano, a presentare in conferenza stampa le strategie di promozione turistica della Regione.

Ospiti all’interno dello spazio regionale anche il Parco dei Nebrodi che proporrà i propri itinerari e le proprie iniziative: l’area dei Nebrodi costituisce un forte attrattore turistico nel panorama internazionale.

Una occasione per attivare nuovi rapporti ed esplorare interessanti settori di sviluppo turistico, contando sulla pregressa esperienza e le numerose partnership attivate dall’Ente commenta Luca Ferlito, Commissario del Parco.

