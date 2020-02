Messina, consegnato il “Buddace d’Oro” a Mariastella Gelmini: “mi raccomando, se facciamo il Ponte non facciamolo come quello dei Neutrini” [VIDEO]

13 Febbraio 2020 18:33

Mariastella Gelmini riceve il “Buddace d’oro”: simpatico siparietto nelle favelas di Messina

Simpatico siparietto quest’oggi con Mariastella Gelmini. La capogruppo di Forza Italia alla Camera, insieme alla deputazione azzurra, si è recata in visita alle baracche di Fondo Fucile per toccare con mano il degrado della favelas più grande del Sud Italia. Ad attenderla c’era anche il simpaticissimo Jose Villari di Todo Modo, che ha consegnato dalla deputata il “Buddace d’oro”, la versione messinese del ben più noto Tapiro. “Caro onorevole siamo stanchi, di parlare del ponte e delle baracche. Se non possiamo distruggerle valorizziamole. Si porti a casa questo buddace e non lo getti. Ricordatevi che siete al servizio della gente, si goda i cannoli e la granita. State lavorando troppo poco al nord, vogliamo più soldi…e se dovete fare il ponte non facciamolo come quello dei Neutrini“- ha detto Villari spiegando a Mariastella Gelmini la motivazione del premio.

