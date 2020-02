Un sondaggio svela: più della metà delle donne non prova attrazione per gli uomini coetanei. Le donne del Sud sono le più passionali, ecco cosa cercano in una relazione

16 Febbraio 2020 11:30

Anche le giovanissime preferiscono gli uomini maturi: sono più sexy, più colti ed amano sorprendere una donna con regali ed attenzioni. Insomma cercano uomini non necessariamente ricchi, ma benestanti che a loro volta desiderino instaurare un rapporto con donne più giovani con cui condividere passioni ed uno stile di vita agiato

“Il 62% delle donne non prova attrazione per i coetanei” puntualizza Alex Fantini, ideatore di SugarDaddy.it. Poi, però, le milanesi sono più trasgressive, le romane le più intraprendenti, le donne del Sud più focose.

Secondo un sondaggio di SugarDaddy.it condotto a gennaio 2020 con metodo CATI su un campione costituito da 2.000 donne di età compresa tra i 18 ed i 37 anni, rappresentativo della popolazione femminile del nostro Paese, in quanto a sessualità femminile in Italia vi è un denominatore comune: la preferenza delle donne per un partner più grande.

Secondo il sondaggio le italiane cercano un “Principe Azzurro” galante (90%), in grado di capirle (88%) e che sappia prendersi cura di loro (78%). Mentre quello che proprio non apprezzano è la superficialità (82%) e l’egocentrismo (80%), due caratteristiche che sovente trovano nei loro coetanei.

“Il 62% del campione ha dichiarato di non provare attrazione per i coetanei” puntualizza Alex Fantini, fondatore di SugarDaddy.it, il primo sito italiano dedicato alle donne giovanissime in cerca di uomini più grandi e agli uomini maturi desiderosi di trovare una ragazza 18-30enne di cui prendersi cura.

Il sondaggio ha consentito inoltre di tracciare una geografia con le peculiarità del sesso al femminile in Italia: in particolare Milano (70%), Roma (65%), e Bologna (64%) conquistano il podio come le città dove le donne preferiscono il sesso trasgressivo: fare l’amore all’aperto e in luoghi insoliti, come in treno o al cinema. Una tendenza molto ricorrente anche a Torino (60%), Napoli (58%), Palermo (52%), Genova (50%) e Firenze (49%).

Le più intraprendenti, disposte a fare il primo passo anticipando quello dell’uomo, sono invece le romane (68%). Ma sul podio anche le napoletane (63%) e le fiorentine (62%).

Le più impetuose? “Sono le donne del Sud con Napoli (72%) e Catania (71%) prime in classifica ed una città del Nordest, Venezia con il 68%, che si colloca al terzo posto” risponde il fondatore di SugarDaddy.it.

