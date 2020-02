Coronavirus in Calabria: paura all’aeroporto di Lamezia Terme, c’è un caso sospetto [DETTAGLI]

22 Febbraio 2020 10:45

Coronavirus in Calabria, caso sospetto all’aeroporto di Lamezia Terme. La donna è stata trasferita al reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Catanzaro

Paura all’aeroporto di Lamezia Terme dove, nella serata di ieri, si è registrato un caso sospetto di coronavirus. La paziente, di 26 anni, domiciliata a Catanzaro, era di ritorno da Venezia (aereo con scalo a Fiumicino) ieri sera. Nelle ultime 24-36 ore aveva partecipato ad un convegno insieme ad un collega, a sua volta contatto del 38enne identificato come “caso 1” a Codogno e ricoverato per Covid19. Lo scanner termico presente in aeroporto ha restituito una temperatura di 37.5 gradi in assenza di altri sintomi. Temperatura in ospedale 36.9. Provenendo da area italiana ad altissima sorveglianza, la donna è stata ricoverata al reparto di “Malattie infettive” dell’Ospedale “Pugliese” di Catanzaro (struttura regionale individuata quale riferimento per l’emergenza) in regime di isolamento a pressione negativa. La paziente non è transitata per il Pronto Soccorso, giungendo direttamente in reparto. Attualmente la situazione è sotto controllo e la paziente è completamente asintomatica. I risultati del test per SARS-CoV19, effettuato in sede, si attendono per la tarda mattinata.

Valuta questo articolo