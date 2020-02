Calabria, caso sospetto di Coronavirus: il test è risultato negativo

22 Febbraio 2020 12:02

Coronavirus in Calabria, caso sospetto all’aeroporto di Lamezia Terme. Test negativi per la donna ricoverata al reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Catanzaro

Rientra l’allarme in Calabria per la donna fermata all’aeroporto di Lamezia Terme per un caso sospetto di coronavirus. La paziente, infatti, è risultata negativa ai test eseguiti all’ospedale di Catanzaro. La paziente, di 26 anni, era di ritorno da Venezia enelle ultime 24-36 ore aveva partecipato ad un convegno insieme ad un collega, a sua volta contatto del 38enne identificato come “caso 1” a Codogno e ricoverato per Covid19.

Il sindaco di Catanzaro: “non c’è alcun caso di coronavirus”

“Non c’è alcun caso di coronavirus a Catanzaro”. E’ quanto ha detto il sindaco, Sergio Abramo, dopo essersi messo in contatto con l’ospedale del Pugliese-Ciaccio. “In base ai primi risultati il paziente sarebbe affetto da una comune influenza”, ha aggiunto il sindaco invitando la cittadinanza “a non farsi prendere dal panico, perché la situazione è sotto controllo”.

