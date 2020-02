“Riaprire la Chiesa Normanna di Mili San Pietro”: le associazioni di Messina fanno rete

21 Febbraio 2020 10:25

L’iniziativa è promossa da CTG LAG Proteggiamo la Natura, Associazione Ionio – Circolo ARCI e Pro Loco Messina Sud, associazioni che riuniscono giovani abitanti di Mili San Pietro e altri villaggi della zona sud della città

Domani, Sabato 22 Febbraio, alle ore 10.30, alla Sala Ovale di Palazzo Zanca, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di un coordinamento di organizzazioni cittadine non profit per la riapertura della Chiesa Normanna di Mili San Pietro. L’iniziativa è promossa da CTG LAG Proteggiamo la Natura, Associazione Ionio – Circolo ARCI e Pro Loco Messina Sud, associazioni che riuniscono giovani abitanti di Mili San Pietro e altri villaggi della zona sud della città. Nel corso della conferenza stampa, i rappresentati delle Associazioni promotrici passeranno in rassegna tutte le manifestazioni culturali, le note, le segnalazioni e i tavoli interistituzionali svolti, per salvare il monumento dal degrado e sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina sull’importanza storica e culturale della Chiesa Normanna di S.Maria di Mili San Pietro: dalle prime denunce di abbandono e richieste di restauro del bene degli anni 70’, alle ultime iniziative di oggi, con l’organizzazione dell’evento annuale ‘’Cultural Day Mili’’. Nei giorni scorsi è stato anche lanciato un appello, nel quale si invitano le istituzioni e organizzazioni culturali non profit della città a partecipare al coordinamento per essere coinvolti sui prossimi passi da fare e monitorare insieme le prossime iniziative che le Istituzioni competenti si impegneranno a intraprendere per la riapertura del monumento alla fruizione pubblica. L’obiettivo è anche quello di sperimentare un percorso di collaborazione tra istituzioni e associazioni, che miri a diffondere una cultura della partecipazione ai processi decisionali sulla gestione dei beni culturali e altri spazi pubblici abbandonati della città.

Hanno già risposto all’appello, condividendone motivi e obiettivi, le seguenti realtà della cultura e del turismo cittadino:

• ArcheoClub;

• SiciliAntica, Sezione di Messina;

• Camminare Peloritani;

• Associazione Artemide;

• Giampilieri 2.0;

• Associazione Aurea;

• Associazione Amici del Museo;

• Messina Tourism Bureau;

• Progetto Gratia Plena;

• Ufficio Diocesano della Pastorale del Turismo e del Tempo Libero;

• Comitato Provinciale di Messina Uisp;

• Architrekking;

• Recolapesce;

• FuoridiMe;

• ForumMe;

• Fondazione Salonia;

• Associazione Culturale Messina – Russia;

• Libellula Lab.

E’ stato infine attivato l’indirizzo email salviamolachiesanormanna@gmail.com, al quale è possibile inviare un messaggio con eventuali richieste di informazioni e adesioni al coordinamento.

