Calabria, Bruno Bossio (Pd): “grande soddisfazione per approvazione norma per stabilizzazione dei precari”

10 Febbraio 2020 18:56

Calabria, Bruno Bossio (Pd): “grande soddisfazione perché è stato appena approvato in Commissione Bilancio l’emendamento al Milleproroghe 1.114”

“Grande soddisfazione perché è stato appena approvato in Commissione Bilancio l’emendamento al Milleproroghe 1.114, a prima firma Madia riformulato e sottoscritto anche da me, che all’art 20 comma 1 lettera c) del decreto 75/17, modifica la data del 31 dicembre 2017 con quella del 31 dicembre 2020. In questo modo si consentirà a migliaia di precari di rientrare nei criteri previsti dalla Legge Madia al fine di vantare i requisiti necessari affinché si possa procedere alla loro stabilizzazione”. Commenta così la notizia l’On. Enza Bruno Bossio, che conclude “anche quest’anno, quindi, andiamo incontro alle richieste dei lavoratori precari e siamo di un passo più vicini all’obbiettivo finale, che è quello di esaurire del tutto il bacino della precarietà attraverso le stabilizzazioni e passare, nel più prossimo futuro, ad un sistema di assunzione pubblica per come prevede la Legge Madia”.

