Le auto più richieste a noleggio a lungo termine? La classifica di TecnoserviziRent

26 Febbraio 2020 16:57

Quali sono le auto più richieste nel noleggio a lungo termine?

Nel corso del 2019, e in questa prima parte del 2020, il noleggio a lungo termine ha confermato tutte le sue buone prospettive confermandosi come uno dei business di maggiore crescita nel settore delle quattro ruote.

Ma quali sono le auto più richieste nel noleggio a lungo termine? Per poterlo scoprire lo abbiamo chiesto a TecnoserviziRent, intermediario a Reggio Calabria da più di quattro anni, nel settore del noleggio a lungo termine.

Dominano le Fiat

Il primo dato fornito da TecnoserviziRent mostra come tra le auto più richieste a noleggio a lungo termine il gruppo Fiat si posiziona come leader nel settore.

Non è certamente un caso che le prime tre auto per numero di richieste siano tutte brandizzate con il marchio Fiat, e che l’immancabile Panda sia in cima alla lista dei desideri, in ogni sua versione. Con un rapporto canone/servizi che non teme confronti, lo storico modello del gruppo FCA è dunque al top delle preferenze da parte degli utilizzatori italiani del noleggio a lungo termine.

Non stupisce nemmeno che al secondo posto di questa speciale classifica sia presente la Fiat 500. Altro simbolo piuttosto fortunato della crescita di Fiat nel mercato automobilistico italiano, la 500 si piazza nel gradino intermedio sul podio e estende la propria influenza anche in quello più basso, occupato dalla Fiat 500X. Il crossover di Fiat, prodotto nel nostro mercato dal 2014, si caratterizza per prestazioni di buona flessibilità e per la possibilità di poter accontentare un ampio ventaglio di utilizzatori.

Le altre auto più richieste

Uscendo dalla top 3, e dando uno sguardo a quel che statisticamente viene dopo, il panorama si fa piuttosto variegato.

Al quarto posto nelle auto più richieste per il noleggio a lungo termine troviamo ad esempio la Jeep Renegade, riconducibile allo stesso gruppo FCA. Tra le Jeep più apprezzate dagli italiani non è una sorpresa che abbia finito con l’essere uno dei modelli più ambiti nel momento in cui si sceglie un modello da utilizzare all’interno di un contratto di noleggio a lungo termine.

Al quinto posto c’è un’altra delle auto più vendute nel nostro mercato, la Renault Clio, che trova dunque una facile posizione anche nella lista delle auto più noleggiate a lungo termine. Al sesto posto TecnoserviziRent rivela poi l’esistenza della Volkswagen Tiguan, davanti alla Alfa Romeo Stelvio e, infine, alla Audi Q3.

Fin qui, la breve lista delle auto più richieste nel noleggio a lungo termine. Un elenco che comunque è evidentemente suscettibile di cospicui aggiornamenti con il passare dei mesi, considerando che sempre più auto sono introdotte nel ventaglio di modelli disponibili. Il ruolo di TecnoserviziRent in quanto broker, risulta fondamentale. Non solo consulenza, ma una presenza preziosa sul territorio per chi si approccia al noleggio a lungo termine.

Comunicazione e assistenza al cliente, risultano estremamente importanti nel lavoro del broker nel noleggio a lungo termine, in modo tale da fornire un servizio su misura in base alle esigenze del cliente.

