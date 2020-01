Roma, record di ore perse nel traffico. Salvini accusa: “anche ora è colpa mia?”

20 Gennaio 2020 17:13

Roma, un cittadino perde in media ogni anno 254 ore nel traffico. La critica arriva anche dal leader della Lega Matteo Salvini, che contesta il sindaco Raggi

Roma è la seconda città del pianeta terra per ore perse nel traffico. E’ quanto emerge dal Global card scorecard di Inrix, classifica che analizza i trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 Paesi. Un risultato choc per la Capitale italiana, posizionata al secondo gradino con 254 ore a testa perse ogni anno nel traffico, preceduta solamente da Bogotà con 272. Una crisi cronica del trasporto pubblico, dovuta all’assenza di metropolitane e ad una cattiva conformazione stradale. In graduatoria messe non benissimo anche Milano (7° posto con 226 ore) e Firenze (15° posto con 195 ore).

Roma, record di ore perse nel traffico. Salvini ironizza: “anche adesso è colpa mia?”

Non le manda a dire Matteo Salvini. Il numero uno della Lega critica pesantemente il sindaco romano: “altro record negativo per la Raggi e i 5Stelle: Roma è la città al mondo col traffico più caotico, dove i cittadini perdono 254 ore di vita all’anno per colpa del traffico. Peggio solo Bogotà… Dopo autobus in fiamme, metrò ferme e voragini nelle strade, anche questo è #colpadisalvini???”, ha così commentato il segretario.

