A Reggio Calabria il 2° Trofeo di Dama internazionale

16 Gennaio 2020 14:31

I migliori damisti italiani in scena nella città dello Stretto per il 2° Trofeo “Città di Reggio Calabria” di Dama internazionale

Organizzato dall’a.s.d. “Il bianco e il nero” del Presidente Antonino Cilione, il torneo divenuto prestissimo appuntamento importante su scala nazionale, ha visto la partecipazione di 24 damisti, in rappresentanza di sette regioni (Calabria, Sicilia, Lazio, Veneto, Toscana, Liguria, Lombardia) e tra loro cinque Campioni italiani Assoluti, il pluricampione del mondo di dama inglese GM Michele Borghetti ed il Campione Europeo in carica Under 26 Alessio Scaggiante. Un evento dal forte carattere anche sociale: il torneo si è infatti disputato presso il Circolo Arci “Samarcanda” di Reggio Calabria, un bene confiscato alla Criminalità divenuto Centro di Aggregazione Giovanile polivalente, che ospita costantemente diverse attività di formazione permanente, momenti di svago e di confronto aperti soprattutto ai giovani.

Tornando al torneo, superbamente organizzato dall’associazione “Il Bianco e il Nero”, l’entusiasmo e la partecipazione dei più grandi damisti nazionali conferma e ripaga gli sforzi compiuti dall’associazione in questi anni con un lavoro certosino rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Una occasione, anche innovativa, per festeggiare il titolo di terza serie conquistato lo scorso luglio dal suo presidente Cilione che, durante la premiazione del torneo svoltosi nel weekend, ha voluto ringraziare i damisti per la presenza, non trattenendo la soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione. ”Continueremo con le nostre attività – ha dichiarato Antonino Cilione – proseguendo sulla strada tracciata e continuando a coinvolgere i giovani, avvicinandoli a questo sport sano che allena le facoltà mentali e la capacità di essere intraprendenti”. L’Associazione il Bianco e il Nero vuole continuare da una parte nell’attività di divulgazione e sensibilizzazione, dall’altra nell’organizzazione di Gare che secondo i dati Fid risultano attualmente tra le più partecipate su territorio nazionale.

RISULTATI

GRUPPO ASSOLUTO

1° Daniele Macali dell’A.s.d. Dama Latina

2° Alessio Scaggiante dell’A.s.d. Energya Fitness Treviso

3° Emanuele danese dell’A.s.d. Cd Molesini Verona

II GRUPPO

1° Malkhaz Kraveishvili dell’A.s.d. Il bianco e il nero Reggio Calabria

2° Michele Ciocarelli dell’A.s.d. Cd Bergamasco Bergamo

3° Simone Piccinini dell’A.s.d. Chiocciola Rosa Latina

PROVINCIALI

1° Andrea Amaddeo dell’A.s.d. Il bianco e il nero Reggio Calabria

2° Linda Piccinini dell’A.s.d. Chiocciola Rosa Latina

3° Giovanna Focà dell’A.s.d. Il bianco e il nero Reggio Calabria

