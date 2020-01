Reggina-Virtus Francavilla 1-2 live: amaranto spariti dal campo, raddoppio dei pugliesi

22 Gennaio 2020 22:20

Reggina-Virtus Francavilla live, si gioca il recupero della 20ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca e partita in diretta

Reggina-Virtus Francavilla live – Si accendono i riflettori allo stadio Granillo di Reggio Calabria, si gioca il match Reggina-Virtus Francavilla. Gli amaranto sono tornati alla vittoria dopo la gara al cardiopalma disputata a Bisceglie e hanno tutte le intenzioni per arrivare allo scontro diretto col Bari almeno con un distacco di +9 in classifica. I pugliesi, dal canto loro, proveranno a dare filo da torcere alla capolista del girone, come fatto all’andata. I punti raccolti fin oggi sono meno di quanto mostrato, non rispecchiano la reale forza tecnica del gruppo allenato dal tecnico Trocini. Ci si aspetta dunque una sfida incandescente. Segui la diretta con StrettoWeb!

81′ Ovazione dei tifosi per l’ingresso di Mastour. Esce Rolando. Per l’italo-marocchino è esordio con la maglia amaranto.

74′ Nuova rete ospite, Di Cosmo in contropiede gela il Granillo. Scavetto a Guarna e palla in fondo al sacco. Nella ripresa la Reggina è praticamente in balia dell’avversario.

73′ Nuovo avvicendamento: Paolucci sostituisce Bellomo.

70′ Suona la carica Reginaldo! Il brasiliano sfiora il gol dopo una triangolazione, il Granillo si infiamma. Ci sarà una nuova occasione da corner.

69′ Gli ospiti avevano trovato il gol del clamoroso ribaltone. Per fortuna dei tifosi calabresi l’arbitro annulla per fuorigioco.

68′ Perez conclude da fuori area, Guarna smanaccia in angolo.

67′ E’ in bambola la Reggina, la Virtus Francavilla sta facendo ciò che vuole nella metà campo avversaria. Nunzella di destro sfiora la traversa.

60′ Si riaffaccia in avanti la squadra di casa e c’è subito Reginaldo al centro dell’azione. A concludere è poi Rolando, tiro deviato in calcio d’angolo dal difensore.

59′ Toscano decide di cambiare qualcosa per invertire l’andamento della gara: Corazza e Nielsen lasciano il posto a Reginaldo e Bianchi.

52′ Pareggio del Francavilla, ha segnato Risolo sugli sviluppi di un corner. La Reggina è rientrata un po’ spenta dopo il riposo.

46′ Questa volta è la Reggina a battere. La banda di Toscano attaccherà rivolta verso la Curva Sud.

Tutto pronto per il secondo tempo, le formazioni sono in campo. Nessun cambio per i due allenatori.

45′ + 1′ Termina la prima frazione di gioco. La Reggina va al riposo in vantaggio 1-0.

45′ Si vede finalmente Corazza. Bene la preparazione, pessima la conclusione che finisce lontana dalla porta.

39′ Ma che giocatore è Denis? Il bomber è partito in ritardo, ma ha preso il tempo di testa al difensore. Il pallone fa la barba al palo, il raddoppio è mancato di pochi centimetri.

35′ Ottima discesa di Rolando, che arriva in porta superando tre avversari. Il tiro mancino è però debole.

34′ La Virtus Francavilla ci prova con un colpo di testa di Di Cosmo. Centrale e nella braccia dell’estremo difensore calabrese.

33′ Marozzi ci prova con un destro a giro, in tuffo Guarna manda lateralmente.

23′ Nuovamente pericoloso Denis, stavolta il sinistro è facile presa di Poluzzi.

20′ Ottimo traversone di Nunzella, blocca con qualche rischio il portiere reggino. La difesa ha rischiato non intervenendo sulla sfera, stavano per approfittarne due avversari.

18′ Timida reazione degli ospiti. Guarna chiamato ad una facile uscita in presa alta.

10′ REGGINA IN VANTAGGIO!!!!! HA SEGNATO COL NUMERO 19 GERMAAAN DENIIIIISSS!! L’attaccante argentino ha girato in rete al volo di destro un cross da calcio d’angolo! E’ l’1-0 per i padroni di casa.

4′ Il primo diretto allo specchio della porta è di German Denis. Devia in angolo il portiere.

1′ Partiti! E’ il Virtus Francavilla a muovere per primo la sfera. Reggina in maglia amaranto, attaccherà in questo primo tempo da Curva Sud verso Curva Nord.

L’attesa è finita, le squadra sono in campo per i classici saluti. Manca ormai davvero pochissimo all’inizio del match.

Reggina-Virtus Francavilla, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Reggina-Virtus Francavilla:

REGGINA (3-4-1-2) – Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Nielsen, Sounas, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza. A disposizione: Farrorni, Gasparetto, Rubin, Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Nunzella, Mastropietro, Zenuni, Risolo, Di Cosmo; Marozzi, Perez. A disposizione: Costa, Calcagno, Sparandeo, Bovo, Castorani, Gallo, Ekuban, Puntoriere, Vazquez. Allenatore: Trocini.

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino (Davide Meocci di Siena ed Emanuele Bocca di Caserta).

