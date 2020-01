Elezioni Regionali Calabria, Nesci: “risultato eccezionale di Fratelli d’Italia”

27 Gennaio 2020 18:38

Elezioni Regionali Calabria, Nesci: “Fratelli d’Italia è un partito in straordinaria crescita, che denota, tra l’altro, un radicamento territoriale forte, capace di interpretare i bisogni delle comunità”

“Sono dati che non lasciano margine ad alcuna interpretazione, come spesso accade a commento dei risultati elettorali. Fratelli d’Italia è un partito in straordinaria crescita, che denota, tra l’altro, un radicamento territoriale forte, capace di interpretare i bisogni delle comunità”, così Denis Nesci, componente dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia, commenta i risultati delle elezioni regionali. “In Calabria abbiamo superato la soglia del 10%, eleggendo 4 consiglieri regionali, numericamente la seconda rappresentanza al pari della Lega. Un dato straordinario per il quale dobbiamo ringraziare eletti e candidati che si sono spesi in prima persona compiendo uno sforzo così significativo. Per non parlare – prosegue Nesci –del grande lavoro svolto dall’On. Wanda Ferro e dall’ On. Edmondo Cirielli. Si può tra l’altro asserire, considerando il quasi 9 % dell’Emilia Romagna, come si stia parlando di un dato omogeneo sul territorio nazionale, che fa di Fratelli d’Italia il secondo partito del centrodestra, frutto dell’impegno dell’instancabile leader, Giorgia Meloni. Ora tocca a noi – conclude il dirigente nazionale – Solo mettendo in campo le energie migliori potremo corrispondere alla fiducia accordataci dagli elettori. Un obiettivo che, sono certo, non mancheremo”.

