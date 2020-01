Elezioni Regionali, Salvini: “storico momento di cambiamento, felicissimo per la Calabria. Addio M5S”

27 Gennaio 2020 00:34

Elezioni Regionali, Salvini: “il M5s scompare, a Roma qualcosa cambierà”

“Il M5s scompare in Emilia-Romagna e quasi in Calabria, due regioni dove il M5s è nato. Qualcosa domani a Roma cambierà“. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando dal comitato elettorale di Lucia Borgonzoni.

Elezioni Regionali, Salvini: “momento storico di cambiamento, orgoglioso”

“La politica rituale dovrebbe aspettare le due, le tre per commentare i dati reali ma che la Lega possa ambire a essere il primo partito sia in Emilia che in Calabria per uno che ha la tessera in tasca da quando aveva 17 anni è una emozione incredibile“. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, commentando i primi dati delle elezioni regionali in sala stampa a Bologna. “Ci tenevo a ringraziare tutti coloro che sono ai seggi, un popolo straordinario quello della Lega e del centrodestra, un popolo straordinario quello italiano che quando partecipa è commovente. Sono orgoglioso di essere parte di un momento storico di cambiamento“, ha aggiunto.

Elezioni regionali, Salvini: “la Lega prima è un emozione incredibile”

“Che la Lega sia il primo partito e’ un’emozione incredibile e quindi ci tenevo a ringraziare coloro che sono ai seggi“. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni alle porte di Bologna.

Elezioni regionali Emilia Romagna, Salvini: “chiunque vincerà avrà merito”

“Chiunque vincera’ che sia Lucia o Stefano, vorra’ dire che avra’ meritato, perche’ il popolo ha sempre ragione“. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni alle porte di Bologna.

Elezioni regionali, Salvini: “M5s scompare, domani qualcosa nel governo cambierà”

Dai dati elettorali “e’ chiaro che uno degli alleati di governo, il Movimento 5 stelle, scompare dall’Emilia Romagna e quasi dalla Calabria, che sono due regioni dove e’ nato. E’ evidente che domani qualcosa a Roma cambiera‘”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata in Emilia Romagna per il centrodestra.

Elezioni regionali, Salvini: “se perdo sono felice lo stesso”

“Se vinco sono felice. Se perdo sono ugualmente felice. Anzi lavoro il doppio. Visto che qualcuno da’ per morta la Lega da venti anni, dico che dovra’ aspettare almeno altri venti anni“. Lo dice Matteo Salvini dal comitato di Lucia Borgonzoni.

Elezioni Regionali Calabria, Salvini: “per la prima volta al Sud Lega determinante”

“Sono orgoglioso: in Calabria per la prima volta in una regione del Sud ci siamo e siamo determinanti, entriamo con forza in Consiglio regionale“. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando dal comitato elettorale di Lucia Borgonzoni. “Vedremo – ha aggiunto – di unire il Paese nel nome dello sviluppo e della crescita. Felicissimo di essere stato in Calabria, ci tornerò per mantenere gli impegni presi“.

Valuta questo articolo