Differenziata a Messina, disservizi a Capodanno nella zona nord. Lombardo: “Non abbiamo personale a sufficienza”

1 Gennaio 2020 17:37

Porta a porta a Messina: raggiunti i 10 milioni di kg di cartone, plastica, metalli e vetro. Nelle isole ecologiche raccolti 141 mila kg. Alcuni disservizi per insufficienza di personale nei giorni per i festivi area Nord di Messina. Lombardo: “recupereremo già domani mattina”

“Siamo molto soddisfatti per i risultati raggiunti in questi ultimi giorni del 2019 per i dati della differenziata nelle isole ecologiche, anche per l’incentivo da noi proposto del premio per chi differenziava di più. Totalmente conferiti da 4900 utenti ben 141 mila e 850 kg di differenziata, dei quali 24.500 nell’isola ecologica di Pace, 45 mila kg nell’isola di Gravitelli, 6650 kg a Giamplieri, 16400 kg a Tremonti, 36000 kg a Pistunina e 13.300 kg a Spartà”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che aggiunge: “Abbiamo così superato i 10 milioni di kg di carta, cartone, vetro, alluminio, plastica recuperati in un anno, uniti si può fare e lo abbiamo fatto. Messina fa la differenza”. E in merito ai disservizi nella raccolta nella zona nord a Capodanno, Lombardo afferma: “si chiede scusa per qualche disservizio su alcune zone dell’area Nord rimaste scoperte a causa della non sufficiente presenza di personale. Abbiamo voluto provare a mantenere un servizio anche in un giorno festivo, ma ancora paghiamo lo scotto di non avere tutto il personale previsto da pianta organica e sicuramente per le prossime festività saranno attuati dei correttivi. Quanto non raccolto oggi può essere esposto stasera per essere raccolto dai nostri operatori domani mattina”.

