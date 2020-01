Coronavirus, primo caso sospetto in Calabria: giovane musicista rientra dalla Cina e finisce in isolamento per 5 giorni [DETTAGLI]

29 Gennaio 2020 12:50

Caso sospetto di Coronavirus in Calabria: il giovane ha avuto la febbre ed e’ stato ricoverato come soggetto a rischio nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia

Allarme rientrato a Vibo Valentia per un caso sospetto di Coronavirus. Non sarebbe infatti legato al virus il sintomo avvertito da un giovane musicista di Vibo Valentia di ritorno alcuni giorni fa dalla Cina dove si era recato per un concerto. Al ritorno dal paese asiatico, il giovane ha avuto la febbre ed e’ stato ricoverato come soggetto a rischio nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Dopo cinque giorni in isolamento, alla fine degli accertamenti e’ emerso che si sarebbe trattato di una semplice influenza. Dimesso, il musicista ha pubblicato sui social il foglio di dimissioni dal reparto sul quale viene specificato che il suo caso non rientra nei contagiati del Coronavirus. Anche dall’Azienda sanitaria di Vibo la rassicurazione che non vi sono altri casi sospetti.

