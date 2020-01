Calabria, Neri: “medaglia d’oro al Capitano De Grazia: riconoscimento ad uomo di Stato”

16 Gennaio 2020 11:14

Calabria, Neri: “ho accolto con compiacimento la scelta del Ministro all’Ambiente Sergio Costa di insignire della Medaglia d’oro ambientale il Capitano Natale De Grazia”

“Ho accolto con compiacimento la scelta del Ministro all’Ambiente Sergio Costa di insignire della Medaglia d’oro ambientale il Capitano Natale De Grazia“, è quanto scrive in una nota Giuseppe Neri, candidato alle elezioni regionali nelle liste di Fratelli d’Italia.“Figlio della nostra terra – prosegue- e uomo di Stato – su la cui morte occorre ancora far pienamente giustizia – con il suo lavoro e il suo impegno di contrasto alle ecomafie, ha dato lustro al nostro Paese con imparagonabile spirito di servizio. L’attivazione delle procedure per la benemerenza più alta della Repubblica italiana è il giusto tributo a chi, con onore e con coraggio, ha sempre lavorato per il riscatto della Calabria. La storia restituirà il degno merito a Natale De Grazia, ne sono certo”, conclude.

