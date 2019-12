Terremoto in Serie C, un club del Girone C rischia grosso: ‘truccate’ 5 partite in Serie A [NOMI e DETTAGLI]

13 Dicembre 2019 10:24

Clamoroso terremoto nel campionato di Serie C, nuovo filone riguardanti ‘i treni del gol’, un club del Girone C rischia grosso

Clamorosi aggiornamenti che riguardano il campionato di Serie C, nuovo terremoto che rischia di stravolgere anche la classifca dle Girone C al termine della stagione. Torna infatti alla ribalta il caso calcioscommesse ‘i treni del gol’ che aveva portato alla retrocessione del Catania, adesso sono emerse nuove partite. Il procedimento è giunto alla fase finale delle indagine preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio è prevista per il mese di gennaio.Le indagine avevano portato già all’arresto di Antonio Pulvirenti, ex presidente del Catania, adesso ci sono anche dei nuovi indagati che secondo Fanpage sarebbero 11, tra i quali Giovanni Luca Impellizzeri, Antonio Ricci, lo stesso Pulvirenti, l’ex calciatore Christian Terlizzi.

SERIE A, COME SI CONCLUSE IL CAMPIONATO 2013-2014

JUVENTUS 102 ROMA 85 NAPOLI 78 FIORENTINA 65 INTER 60 PARMA 58 TORINO 57 MILAN 57 LAZIO 56 VERONA 54 ATALANTA 50 SAMPDORIA 45 UDINESE 44 GENOA 44 CAGLIARI 39 CHIEVO 36 SASSUOLO 34 CATANIA 32 BOLOGNA 29 LIVORNO 25

SERIE A, LE PARTITE ‘TRUCCATE’

SAMPDORIA-CHIEVO 2-1 – Successo 2-1 per la Sampdoria, vantaggio degli ospiti con un calcio di rigore di Thereau, poi il ribaltone con Eder e con Soriano in pieno recupero. CATANIA-ATALANTA 2-1 – Successo per il club siciliano, vantaggio dei padroni di casa con Lodi, pareggio all’80’ con Kone, anche in questo casa rete in pieno recupero con Bergessio su calcio di rigore. PARMA-LIVORNO 2-0 – In questo caso partita più ‘tranquilla’ con la doppietta dei padroni di casa siglata da Amauri. NAPOLI-HELLAS VERONA 5-1 – Dominio del Napoli che ha vinto con il risultato di 5-1, con reti di Callejon, doppiette di Zapata e Mertens, per gli ospiti in rete Iturbe. UDINESE-SAMPDORIA 3-3 – Show di Di Natale autore di una tripletta, per i blucerchiati in rete Okaka, Eder e Soriano.

Cosa rischia il Catania

Secondo gli inquirenti, quasi sicuramente costeranno al Catania Calcio una nuova penalizzazione a fine stagione e probabilmente porteranno alla radiazione a vita per Pulvirenti. Un momento sempre più delicato dunque per il Catania che sta attraversando un momento di crisi dentro e fuori il campo.

Serie C, la classifica del Girone C

REGGINA 46 MONOPOLI 37 POTENZA 36 TERNANA 36 BARI 36 CATANIA 27 CATANZARO 26 CASERTANA 25 VIBONESE 25 PAGANESE 24 TERAMO 24 AVELLINO 23 FRANCAVILLA 22 VITERBESE 21 CAVESE 21 PICERNO 17 BISCEGLIE 13 RIETI 12 (-1) SICULA LEONZIO 11 RENDE 10

