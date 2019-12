25 Dicembre 2019 18:54

Natale, gli auguri di Pippo Callipo ai calabresi: “abbiate fiducia insieme ce la faremo. Non abbiamo bisogno che arrivi gente da fuori”

Pippo Callipo, candidato presidente del Partito Democratico, alle prossime regionali in Calabria, in un video rivolge gli auguri di Natale ai calabresi: “insieme ce la faremo, noi non abbiamo bisogno che arrivi gente da fuori”. Un chiaro riferimento a Salvini ed alla Lega.

