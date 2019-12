4 Dicembre 2019 11:53

Stamattina al Duomo di Messina la messa celebrata dall’arcivescovo

I Vigili del Fuoco di Messina celebrano Santa Barbara. Santa Barbara è considerata la “signora del fulmine” ed è protettrice dei Vigili del Fuoco. Il suo culto Italia è oggi particolarmente vivo, oltre che a Venezia, in Toscana, in Umbria, nella Sabina, in Sicilia. Numerose sono le leggende legate a Santa Barbara.

Questa mattina al Duomo l’arcivescovo ha celebrato la santa messa, alla presenza delle autorità civili e militari. I festeggiamenti proseguiranno durante la giornata presso la caserma.

