La Lega diventa nazionale, il congresso cambia pelle al partito. Salvini: “rilanceremo l’Italia”

21 Dicembre 2019 15:06

La Lega diventa nazionale, approvato il nuovo statuto all’unanimità. Standing ovation all’arrivo del fondatore Umberto Bossi

“Oggi è l’inizio di un bellissimo percorso, è il battesimo di un movimento che ha l’ambizione di rilanciare l’Italia nel mondo”. Queste le parole di Matteo Salvini entra nell’hotel Da Vinci, a Milano, per dare il via al congresso che ha dato vita alla nuova Lega modificando lo statuto rispetto a quello della fondazione del partito da parte di Umberto Bossi nel febbraio 1991. Lo stesso fondatore arriva all’appuntamento in carrozzina, tra applausi e standing ovation, nonostante la sua partecipazione fosse data come incerta a causa delle sue condizioni di salute. In sostanza il congresso odierno è servito per concludere la transizione verso il partito nazionale voluto da Salvini con la svolta sovranista avviata dal 2013.

