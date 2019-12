L’ex Reggina Nicolas Viola da impazzire: tripletta con la maglia del Benevento [FOTO]

6 Dicembre 2019 23:18

Super partita per Nicolas Viola, l’ex Reggina in rete per ben tre volte nel match di Serie B contro il Trapani

Si è aperta la quindicesima giornata del campionato di Serie B, un torneo che regala sempre grande spettacolo, in particolar modo continua a volare il Benevento di Filippo Inzaghi, la squadra dell’ex Milan ha dominato contro il Trapani, il risultato di 5-0 non lascia alcun dubbio sull’andamento dell’incontro. Il Benevento vola in classifica e si porta momentaneamente a + 12 sul secondo posto formato da 4 squadre come Pordenone, Crotone, Cittadella e Perugia. L’uomo del match contro il Trapani? Nicolas Viola. Partita incredibile per l’ex calciatore della Reggina autore addirittura di una tripletta, il centrocampista ha aperto le marcature personali su calcio di rigore, al 32′ per il 2-0 poi ha arrotondato il risultato con il quarto ed il quinto gol. Viola sta disputando una stagione di altissimo livello e si candida a tornare nel campionato di Serie A, probabilmente con la maglia del Benevento. In alto la fotogallery con tutte le immagini della tripletta di Viola.

