30 Dicembre 2019 18:01

A Cosenza Capodanno in piazza con Clementino. Anche due artisti cosentini della Joseba Publishing sul palco del concertone

È tutto pronto per il concerto di Capodanno a Cosenza in piazza XV Marzo. Il palco allestito davanti al Teatro di tradizione Alfonso Rendano ospiterà le performance di due artisti cosentini della Joseba Publishing che apriranno il concertone: Giacomo EVA e Giovanni Segreti Bruno.

Giacomo EVA, già noto per le sue diverse partecipazioni televisive (Xfactor Italia, Amici di Maria De Filippi 2019) e per aver scritto brani cantati da Francesco Renga, Dear Jack, Rakele e altri, ha pubblicato di recente il suo primo singolo “Errore bellissimo” ed è di ritorno dalla Music Week di Milano. Giovanni Segreti Bruno, nuovo artista della scuderia Joseba Publishing, è tra i vincitori di Area Sanremo 2018. Ritorna sul palco a Cosenza dopo essersi esibito nella tappa finale del Festival delle Invasioni, che ha visto protagonista il cantautore Mahmood. In questa occasione Giovanni Segreti Bruno ha presentato il suo primo singolo “L’amore non fa per me” in anteprima al suo pubblico. Dopo l’apertura di Giacomo Eva e Giovanni Segreti Bruno, si esibirà lo storico quartetto cosentino dei 911, (Marco Passarelli, Andrea Mandarino, Mario Greco e Salvatore Greco). Artisti del territorio che nella serata condotta da Francesca Lagoteta e Francesco Occhiuzzi, dalle 23 e 30 all’1 e 30 animeranno e faranno ballare tutta la piazza, nell’attesa dell’artista principale della serata: il rapper e freestyler avellinese Clementino. A chiudere la serata, musica fino all’alba con dj-set.

