Tanti auguri a Nino Frassica: l’attore messinese compie 69 anni

11 Dicembre 2019 20:14

Buon compleanno a Nino Frassica: il comico, conduttore e attore tv oggi spegne 69 candeline

Tanti auguri al messinese Nino Frassica. Il comico, attore e conduttore radiofonico e televisivo oggi compie 69 anni. Frassica iniziò la sua carriera in tv negli anni 80 nella trasmissione “Quelli della notte“, in cui interpretava il frate Antonino da Scasazza: da allora non ha più smesso di far ridere gli italiani con le sua simpatia travolgente, la sue battute insolite e il suo sarcasmo. Il 25 maggio 2018 ha pubblicato il suo libro Novella bella edito da Mondadori, dopo l’esperienza come co-conduttore di Che Fuori Tempo Che Fa.

Ecco alcune delle sue battute più esilaranti raccolte sul web:

“Ho fatto una dieta a Milano, con un dietologo milanese, e in due mesi ho perso 4.000 euro”.

“Io nella vita privata sono balbuziente, però quando c’è gente mi vergogno e allora parlo normale”.

“Io faccio sport: calcio, cavallo e caciocavallo”.

“Io non sono superstizioso… non bisogna essere superstiziosi perché porta male.

“Questa è una cosa di una certa gravidanza”.

Valuta questo articolo