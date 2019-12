Caos Serie C, la prossima giornata di campionato rischia di saltare!

16 Dicembre 2019 10:52

Situazione delicata per il campionato di Serie C, le indicazioni da parte del presidente Ghirelli

“Senza risposte o impegni concreti, ci si ferma domenica. E’ una decisione travagliata, sofferta, ma una risposta la dobbiamo avere”. Sono le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, annuncia un possibile sciopero, senza mancanza di risposte dal ministro dello Sport sulla questione della defiscalizzazione, i tre gironi di serie C non scenderanno in campo nel weekend. “Il motivo e’ semplice – prosegue Ghirelli – Nel corso di questi mesi abbiamo fatto delle regole rigorose per l’iscrizione ai campionati, siamo pronti a fare ulteriori operazioni di rigore e pulizia. I club lavorano per formare giovani calciatori e svolgono una funzione sociale sul territorio perche’ tolgono i ragazzi dalla strada. Si e’ parlato di un intervento di defiscalizzazione del credito d’imposta per costruire infrastrutture materiali, centri sportivi per i giovani, e questo non sta andando avanti. Ci devono dire cosa dobbiamo essere, se il calcio dei Comuni, se la Lega dei pullmini deve esistere o meno. Non chiediamo un euro da mettere in tasca ma da investire, di diventare sostenibili economicamente. Sono mesi che questo provvedimento rimbalza da una parte all’altra, ieri abbiamo ritardato le gare di 15 minuti e ora so di assumermi una responsabilita’ pesantissima. Sono un uomo saggio ma gli uomini saggi, quando non si vedono risposte, sanno essere molto decisi”.

“Siamo molto uniti, se ci sono state delle discussioni, sono state sull’accelerare o meno questo processo. Ma le posizioni espresse ieri dai presidenti mi confortano”. La Serie C riprenderà il 12 gennaio “e c’e’ abbastanza tempo per chi ha la responsabilita’ di fare qualcosa, di operare. Ma la nostra pazienza e’ andata oltre il limite”.

